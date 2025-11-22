GP de Las Vegas: Horario y canal para ver la carrera de la Formula 1

La noche de este sábado se corre el Gran Premio de Las Vegas, que representa la vigesimosegunda fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1, donde Lando Norris buscará seguir acercándose a su primer campeonato mundial de la categoría.

¿Cuál es la situación de Lando Norris?

El inglés de McLaren consiguió el viernes la pole position, por lo que estará largando desde la primera posición en la carrera del fin de semana. La tarea de Norris de aguantar en la largada luce complicada, ya que detrás de él saldrá Max Verstappen, quien buscará arrebatarle el primer puesto de inmediato.

¿Quiénes son los competidores destacados?

En el tercer lugar de la parrilla aparece Carlos Sainz, luego de haber hecho un extraordinario trabajo a bordo de su Williams. El español se había colocado en la primera posición tras una increíble vuelta en el cierre de la clasificación, pero su excompañero Norris le arrebató ese primer puesto.

Por su parte, Oscar Piastri, que se encuentra en la pelea por el título de Fórmula 1, arrancará en la quinta plaza de la parrilla. El australiano sigue con la misión de evitar el coronamiento de su compañero de equipo y tratando de recuperar el primer lugar de la clasificación.

Lando arriba a esta fecha con 24 puntos de ventaja sobre Piastri y a 49 de Verstappen, quien sigue en la pelea por su quinto título, pero eso luce complicado de conseguir.

¿A qué hora y dónde ver el Gran Premio de Las Vegas?

· Fecha: sábado 22 de noviembre

· Horario: 22:00 horas del centro de México

· Transmisión: Sky Sports y F1TV.