F1: ¿Qué necesitan los pilotos ser campeones en el GP de Abu Dhabi?

El "Gran Circo" se alista para su última función de 2025, con una dramática pelea por el título de la Fórmula Uno, teniendo a tres pilotos como protagonistas.

¿Cómo se define el campeonato de Fórmula Uno en Abu Dhabi?

Lando Norris, Oscar Piastri (ambos de McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) llegan al Gran Premio de Abu Dhabi con posibilidades de coronarse, aunque cada uno necesita diversos factores para conseguirlo.

Todo parecía indicar que Norris se consagraría monarca de la F1 en Qatar, pero la inesperada descalificación de McLaren después del Gran Premio de Las Vegas, la victoria de Piastri en la sprint de Lusail y el triunfo de Verstappen en la carrera dominical, aplazaron todo.

Detalles de la competencia entre los pilotos en Yas Marina

Yas Marina será el escenario donde culmine la pelea por el cetro de la máxima categoría. Norris y Piastri anhelan su primer título, mientras que Verstappen quiere el quinto al hilo.

Lando llega con amplio favoritismo a esta fecha, pero también presionado por evitar cualquier error en el circuito. Para asegurar el título, el nacido en Bristol, Reino Unido, debe terminar en el podio (primero, segundo o tercero). En caso de ser cuarto o quinto, tiene que esperar que Verstappen sea segundo o peor, no importa lo que haga Piastri. Si termina sexto, requiere un segundo lugar de Max o peor y que Oscar no gane. Si llegara a culminar del sitio 11 al 20 (sin puntos), el neerlandés debe ser quinto o peor y el australiano no tiene que registrar victoria.

Acciones necesarias para que cada piloto se consagre campeón

El panorama de Verstappen para ser campeón es el siguiente: Ganar la carrera, más un cuarto o peor lugar de Norris, sin importar el resultado de Piastri. Ser segundo y Lando octavo o peor y que Oscar no triunfe. Si termina tercero, espera un noveno o más bajo lugar del inglés y que el australiano no se imponga. Finalizar del quinto sitio para abajo lo deja sin posibilidades.

Piastri debe tener un domingo perfecto: Una victoria, más un sexto lugar de Lando, le da el título; si es segundo, esperaría a que Norris termine décimo o peor y Verstappen sea cuarto. En caso de ser tercero, el australiano le dirá adiós al título.