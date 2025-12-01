¡Impone su ley!

Una semana después de perder todos sus puntos en el Gran Premio de Las Vegas, McLaren desperdició muchos más en una carrera cada vez más tensa por el título de la Fórmula 1 al cometer el domingo un error estratégico en el GP de Qatar.

Max Verstappen de Red Bull aprovechó al máximo el regalo inesperado para lograr su séptima victoria de la temporada (su 70ª en total) mientras reducía la brecha con Lando Norris, el líder del campeonato, de 24 puntos al inicio del fin de semana a 12 puntos, de cara al decisivo duelo por el título eel próximo domingo en Abu Dabi.

McLaren todavía tiene a dos pilotos en la contienda, con Oscar Piastri cuatro puntos detrás de Verstappen en el tercer lugar, pero debe detener la sangría.

El domingo pasado, los dos pilotos perdieron un total de 30 puntos después de que ambos fueran descalificados tras la carrera, ganada por Verstappen.

Norris hubiera asegurado su primer título de la F1 con una victoria en Qatar, pero terminó en el cuarto lugar, Piastri se ubicó segundo tras largar de la pole.

Pero después de la entrada temprano del coche de seguridad, la decisión de McLaren de mantener a ambos pilotos en pista salió mal, ya que Verstappen se benefició efectivamente de un cambio de neumáticos gratuito en una carrera obligatoria de dos paradas.

"Es difícil, solo tenemos que tener fe en el equipo para tomar la decisión correcta", dijo Norris a la cadena Sky Sports. "Ahora es la decisión equivocada, no deberíamos haberlo hecho (y) no hicimos un buen trabajo hoy".

Norris lidera con 408 puntos, Verstappen tiene 396 y Piastri 392. Los tres contendientes al título han ganado siete carreras. Verstappen apunta a su quinto título consecutivo de F1, con Piastri persiguiendo su primer título. Norris se convertirá en el primer piloto británico en ganar el campeonato desde que Lewis Hamilton aseguró su séptimo título en 2020 si termina al menos tercero en Abu Dabi, incluso si Verstappen gana la carrera.

Norris aún puede convertirse en el primer piloto británico en ganar el campeonato desde que Lewis Hamilton aseguró el último de sus siete títulos en 2020.

La apuesta de McLaren sale mal

Piastri comenzó desde la pole position por delante de Norris, con Verstappen como tercero.

Aunque Verstappen adelantó a Norris en la primera curva, Piastri tuvo un buen comienzo y tomó una cómoda ventaja desde el principio.

Piastri también dijo que McLaren cometió un error al quedarse fuera cuando el auto de seguridad ingresó después de que el Sauber de Nico Hulkenberg hizo un trompo en la séptoma vuelta siete tras ser tocado por el Alpine de Pierre Gasly.

"Sin palabras. No sé qué decir", dijo Piastri. "Es un poco difícil de tragar en este momento".

¿Qué necesita cada piloto para ser campeón?





En la última carrera del año, en el Gran Premio de Abu Dhabi, se definirá al nuevo campeón.

Si Verstappen quiere ser campeón del mundo una vez más, debe quedar en primer lugar y Norris en cuarto, quinto o peor.

Campeón, le sirve ganar en Abu Dhabi y que Verstappen quede en segundo lugar y Norris en sexto.

— Norris tiene más escenarios a su favor, ya que, entrando al podio, sin importar quién gane, tiene asegurado el título. Incluso como cuarto, quinto y sexto lugar tiene posibilidades de llevarse el campeonato.

TOP-TEN

Así va el campeonato de

pilotos de Fórmula Uno tras

el Gran Premio de Qatar





· Lando Norris (McLaren)

- 408 puntos

· Max Verstappen (Red Bull)

- 396 puntos

· Oscar Piastri (McLaren)

- 392 puntos

· George Russell (Mercedes)

- 309 puntos

· Charles Leclerc (Ferrari)

- 230 puntos

· Lewis Hamilton (Ferrari)

- 152 puntos

· Kimi Antonelli (Mercedes)

- 150 puntos

· Alexander Albon (Williams)

- 73 puntos

· Carlos Sainz (Williams)

- 64 puntos

· Isack Hadjar (RB)

- 51 puntos



