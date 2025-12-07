Lando Norris se proclama campeón de Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi

McLaren no tenía un campeón de Fórmula Uno desde 2008, pero esa sequía terminó este fin de semana con el título de Lando Norris en 2025, quien terminó tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi y consiguió coronarse por primera vez en su carrera.

Max Verstappen cumplió con su tarea de ganar la carrera, Oscar Piastri terminó segundo; sin embargo, Norris solamente tenía la encomienda de subirse al podio, cosa que logró sin mayor problema para así sellar un ansiado título.

El inglés amarró su campeonato con 423 unidades, dos más que el neerlandés (421) y se colocó a 13 de su coequipero Piastri (410). Lando se convirtió en el decimoprimer campeón británico en la historia de la categoría reina.

¿Cómo logró Lando Norris el campeonato de Fórmula Uno?

Desde la arrancada, los tres pilotos mostraron su deseo por estar en la punta. Verstappen salió desde el primer lugar, mientras que Norris apuntaba a robarle ese puesto desde la segunda plaza y Piastri buscaba anteponerse a ambos.

"Lando, soy Zak de McLaren. ¿Es esta la línea directa del campeón del mundo? ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! Increíble", se escuchó en la radio del inglés mientras Zak Brown, director de McLaren lo felicitaba y el piloto sollozaba.

Al cruzar la línea de meta, Norris hizo las ya tradicionales "donas", marcando sus neumáticos en el circuito de Yas Marina a la par en la que la afición lo aclamaba.

Cuando bajó de su monoplaza, el nacido en Bristol abrazó a su madre y a su padre antes de pasar a saludar al equipo de ingenieros y mecánicos, quienes fueron parte importante del éxito de Lando.

Las lágrimas inundaron el rostro del campeón de la temporada 2025, quien no quería quitarse su casco para evitar que lo vieran así.

"Ay dios. No había llorado en un tiempo, no creí que fuera a llorar (hoy), pero lo hice. Ha sido un largo camino. Primero, quiero agradecerles a todos en McLaren y a mis padres, ellos han sido los que me han apoyado desde el principio. Fue un placer competir contra ambos (Verstappen y Piastri)", comentó.

Detalles del Gran Premio de Abu Dhabi 2025

De esta forma, Lando Norris cortó la racha de cuatro campeonatos al hilo de Max Verstappen, quien se quedó con las ganas de su quinto título.