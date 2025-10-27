¡Conquista México!

El festejo por el décimo aniversario del Gran Premio de México no podía ser de otra forma que con una consagración histórica y un resultado que podría marcar la definición del campeonato de pilotos.

El Autódromo Hermanos Rodríguez se tiñó de color papaya y vibró con la victoria de Lando Norris con su primer triunfo en el asfalto mexicano y el sexto en la temporada. Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio. Así, el británico superó a su compañero Oscar Piastri, ausente en el podio por sexta ocasión consecutiva, y al neerlandés de Red Bull en la lucha por el título. Norris empujó, vuelta tras vuelta, con un manejo quirúrgico. "Ganar acá es especial por el estadio, y tiene uno de los podios más geniales de la temporada", reconoció Lando.

Un total de 153 mil 867 personas disfrutaron la carrera para un total de 401 mil 326 espectadores en el fin de semana, 3 mil 632 aficionados menos que el año pasado. Al fin y al cabo, la ausencia de "Checo" Pérez pesó un poco y no hubo un nuevo récord de asistencia.

El británico dominó las 71 vueltas, le informó a su equipo que estaba cómodo desde la 11 y no soltó la cima. Esta es la primera victoria de McLaren en el Gran Premio de México desde el regreso de la Fórmula 1 en 2015, y la primera desde que el legendario Ayrton Senna se consagrara en 1989. A falta de cuatro carreras para el final, Lando Norris conquistó México.



