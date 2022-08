Abre luchadora cuenta de OnlyFans

"Decidí abrir mi cuenta de Onlyfans para todos ustedes con mucho cariño y dedicación, ahí van a poder encontrar mejor contenido que en mi primer calendario, además de videos de mis entrenamientos de lucha y pesas y vamos a poder chatear", indicó Lluvia.

Los fanáticos de Lluvia podrán mojarse hasta quedar inundados, gracias a que abrió su cuenta en Onlyfans.

La Pequeña Tentación informó que decidió abrir su página de contenido exclusivo en la plataforma, donde sus fans podrán encontrar fotos y vídeos, además de que promete tener charlas con ellos.

Lluvia se une a su ex compañera en el CMLl, Mystique, en integrarse a la plataforma, además de otras figuras del pancracio como la ex Reyna de Reyna, Deonna Purrazo, la ex WWE, Toni Storm, entre otras.