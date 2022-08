Quieren que les imparta justicia

Cuando a mí me entregaron mi licencia me dijeron que era la primera vez que se le daba a una mujer, como tal, y para mí es importante hacer mi trabajo bien y con seriedad". "Kokina" Jones, Réferi profesional

Los que antes la discriminaban por ser mujer, ahora son los mismos que le piden a la réferi Kokina Jones que trabaje con ellos.

Apasionada del deporte, la originaria de Tampico, Tamaulipas, fue preparadora física de un equipo de futbol de tercera división, coach de tochito, instructora de kickboxing y ahora le dio por impartir justicia en el cuadrilátero y, aunque al principio no fue sencillo, ahora es de las más pedidas.

"Al principio fue muy difícil, porque había unos compañeros que decían ´si ella sube, yo no subo´ e incluso algunos luchadores le llegaron a decir a los promotores que no querían que yo trabajara, pero la verdad es que los promotores me han dado todo su apoyo y a esos compañeros les decían que si no querían trabajar era su problema, pero que yo iba a subir.

"Ahora, con cuatro años en el medio, esos compañeros que al principio no querían ahora me dicen ´compañera ¿va a trabajar conmigo?´ y es algo bien bonito porque a un principio no querían y ahora son ellos quienes me lo piden", explicó Kokina, quien ha trabajado en arenas del calibre de Naucalpan, Neza, San Juan Pantitlán y también a refereado para Triple A.

"Kokina" quiere incentivar y motivar a otras mujeres a que se metan de réferis, sino ella misma quiere abrir su propia escuela para mujeres.

"Quiero hacer una escuela de réferis mujeres, es mi sueño, por eso vine aquí y sé que lo voy a lograr", compartió Jones.