Keys avanza a 3ra ronda del Abierto de Australia

La campeona defensora Madison Keys sobrevivió a un duro desafío en el segundo set y superó el jueves a su compatriota estadounidense Ashlyn Krueger por 6-1, 7-5 para alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia.

Después de arrasar en el primer set, Keys, novena cabeza de serie, se quedó atrás por 5-2 en el segundo, pero se recuperó para lograr la victoria en la John Cain Arena.

En otro partido disputado temprano entre dos estadounidenses, Jessica Pegula, sexta cabeza de serie, derrotó a McCartney Kessler por 6-0, 6-2.

"Creo que comencé muy bien y Ashlyn comenzó un poco lenta", consideró Keys. "Y luego esperaba completamente que ella elevara su nivel, lo cual hizo. Simplemente se me escapó un poco rápido".

Keys comentó que intentó volver a lo básico, esperando al menos prepararse para un tercer set decisivo.

En cambio, se llevó el segundo.

"Solo quería, incluso si perdía el segundo set, asegurarme de volver y tratar de averiguar dónde se fue mi juego y poder conseguir algunos puntos más", expresó Keys. "Una vez que recuperé el impulso, sólo intenté aferrarme al set y hacer lo que pudiera para volver a él".

Más tarde, el cuarto cabeza de serie y diez veces campeón del Abierto de Australia, Novak Djokovic, se enfrentaba al italiano Francesco Maestrelli.



