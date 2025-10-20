Kevin Durant acuerda extensión de 2 años con Rockets

Kevin Durant acordó una extensión de contrato que podría mantener al cuatro veces campeón anotador y cuatro veces medallista de oro olímpico con los Rockets de Houston hasta la temporada 2027-28, dijo el domingo una persona con conocimiento del acuerdo.

El segundo año de la extensión es a opción de Durant, según la persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Rockets aún no habían anunciado que la firma se había finalizado.

ESPN, que fue el primero en informar sobre el acuerdo, citó al socio comercial de Durant, Rich Kleiman, y dijo que el acuerdo podría valer 90 millones de dólares. Si Durant juega ambas temporadas como está planeado, esos 90 millones de dólares llevarían sus ganancias en la cancha a casi 600 millones de dólares, lo que podría ser un récord de la NBA, dependiendo de cuánto tiempo más continúe jugando LeBron James.

Durant, 15 veces elegido al Juego de Estrellas, uno de solo siete jugadores en la historia de la NBA con tantas selecciones, era elegible para una extensión que podría haber valido 122 millones de dólares. Optó por menos, un movimiento que proporcionará a los Rockets mucha flexibilidad para otros acuerdos en el futuro.

Se esperaba el nuevo acuerdo desde que Durant eligió unirse a los Rockets en el verano. Durant está entrando en su primera temporada con los Rockets, un equipo que rompió una sequía de cinco años sin playoffs la temporada pasada y terminó con foja de 52-30 en la temporada regular. Tienen un récord de 93-71 en las dos temporadas de Ime Udoka como entrenador, después de haber tenido un récord de 59-177 en las tres temporadas anteriores.

"Me veo firmando una extensión de contrato. No puedo decirte exactamente cuándo sucederá, pero lo veo sucediendo", afirmó Durant el mes pasado en el día de medios de los Rockets. "Solo ver la rápida progresión de esta franquicia desde donde estaba justo después de esa era de James Harden-Chris Paul, ver cuando Ime llegó aquí y cómo lo cambió tan rápido... simplemente se sintió orgánico y natural entrar al gimnasio y ser un Houston Rocket por primera vez".

Durant es octavo de todos los tiempos en la lista de anotadores de la NBA. Realísticamente podría ascender al número cinco esta temporada; actualmente con 30.571 puntos, está a 848 detrás del número siete Wilt Chamberlain, a 989 detrás del número seis Dirk Nowitzki y a 1.721 detrás del número cinco Michael Jordan.

Durant promedió 26,6 puntos la temporada pasada, su 17ma en la NBA, sin contar un año perdido por lesión. En su carrera, el alero de 2,11 metros promedia 27,2 puntos y siete rebotes por partido.

Houston es su quinta franquicia, después de los SuperSonics (que luego se convirtieron en el Thunder de Oklahoma City), Golden State, Brooklyn y Phoenix. Durant ganó sus dos campeonatos de la NBA con los Warriors en 2017 y 2018, y el año pasado se convirtió tanto en el jugador con más puntos en la historia del baloncesto olímpico de Estados Unidos como en el primer jugador masculino en ser parte de cuatro equipos de baloncesto ganadores de medallas de oro.

Tener la opción de jugar hasta 2028 también plantea la posibilidad de que Durant pueda considerar jugar para Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.







