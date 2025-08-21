México destaca en semifinal de K2 500 metros en Campeonato Mundial de Canotaje Velocidad

México destaca en semifinal de K2 500 metros en Campeonato Mundial de Canotaje VelocidadMéxico se posiciona en la semifinal del Campeonato Mundial Canotaje Velocidad Milan 2025 gracias al desempeño de las kayakistas Olímpicas Beatriz Briones y Karina Alans, un orgullo para el país.
Las kayakistas Olímpicas en Paris 2024, Beatriz Briones y Karina Alans, avanzaron este jueves a la semifinal de la prueba de K2 500 metros en las acciones del Campeonato Mundial de Canotaje de Velocidad Milan 2025.
En el Lago Idroscalo, Briones y Alans, ocuparon el cuarto lugar de su heat eliminatoria, atrás de Rusia (compite como nación neutral), Nueva Zelanda y España, por lo que el sábado buscarán su pase a la gran final.
La pareja mexicana ocupó la posición número 10 en las Olimpiadas de París 2024 en el K2 500 metros.
Por lo pronto, el viernes, las santiaguenses Alanis, Briones y Maricela Montemayor, junto con la tapata Isabel Aburto, estarán compitiendo en la semifinal del K4 500 metros, y la propia "Rusa" Briones, también saldrá a la pista en la prueba individual del K1 500 metros.