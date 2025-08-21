México destaca en semifinal de K2 500 metros en Campeonato Mundial de Canotaje Velocidad

Las kayakistas Olímpicas en Paris 2024, Beatriz Briones y Karina Alans, avanzaron este jueves a la semifinal de la prueba de K2 500 metros en las acciones del Campeonato Mundial de Canotaje de Velocidad Milan 2025.

En el Lago Idroscalo, Briones y Alans, ocuparon el cuarto lugar de su heat eliminatoria, atrás de Rusia (compite como nación neutral), Nueva Zelanda y España, por lo que el sábado buscarán su pase a la gran final.

La pareja mexicana ocupó la posición número 10 en las Olimpiadas de París 2024 en el K2 500 metros.

Por lo pronto, el viernes, las santiaguenses Alanis, Briones y Maricela Montemayor, junto con la tapata Isabel Aburto, estarán compitiendo en la semifinal del K4 500 metros, y la propia "Rusa" Briones, también saldrá a la pista en la prueba individual del K1 500 metros.