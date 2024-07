Apoyo de Julio César Chávez a Shocker para cirugía de mandíbula

Según Gisela Jiménez, esposa del famoso luchador mexicano Shocker, el gran campeón mexicano, Julio César Chávez lo apoyará económicamente para pagar su futura operación de mandíbula.

En una entrevista en Ventaneando, Gisela reveló que Chávez tiene el deseo de que Shocker abandone la clínica de rehabilitación, la cual también es del exboxeador, una vez que esté operado.

"Julio César quiere apoyarlo con la cirugía. Nosotros ya teníamos unos contactos de maxilofaciales, ellos se van a poner en contacto (con Julio César Chávez) para ver si llegan a un arreglo y pueda operarse. A Julio César le gustaría que cuando Shocker salga de la clínica lo haga ya operado" declaró.

Dicha operación, resultaría en que Shocker no pueda volver a subirse a ningún cuadrilátero a luchar, su gran pasión. Sin embargo, el luchador está de acuerdo con hacer ese sacrificio.

Shocker, también compartió su sentir y su experiencia en los últimos meses.

"Me encuentro excelentemente bien, recibiendo todo el apoyo de aquí de la clínica del señor Chávez, de la gente que está encargada de la terapia y la verdad no puedo estar más contento porque nunca había recibido yo un trato como lo estoy recibiendo; me ha cambiado la vida. Estamos trabajando en lo de mi operación, qué es lo que necesito después de esto (rehabilitación). Primero era atenderme mentalmente; sigo entrenando, sigo preparándome".