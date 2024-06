Julio César Chávez niega su salida de TV Azteca para unirse a La Casa de Los Famosos

CIUDAD DE MÉXICO.- El programa de La casa de los famosos se convirtió en un reality con gran popularidad en redes sociales, al grado de existir una segunda temporada en la que aseguraban participaría el exboxeador Julio César Chávez.

"El gran campeón mexicano" ya habló al respecto y dejó claro que no forma parte del proyecto como se especula en distintos sitios.

"Anda un rumor por ahí de que voy a entrar a 'La casa de los famosos'", expresó el expugilista.

Julio César Chávez negó que esos rumores sean ciertos.

"Ni enterado, no, eso no es para mí, con todo respeto, no es lugar para mí", afirmó.

Con esto se puede confirmar que Chávez González seguirá formando parte de TV Azteca, ya que, en caso de haber aceptado, dicho proyecto lo alejaría de las funciones de box e incluso de empresa, ya que "La casa de los famosos" le pertenece a Televisa.

Hasta el momento el único confirmado para dicho proyecto es Mario Bezares y lo anunciaron en el partido de la Selección Mexicana ante Brasil.