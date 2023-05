Julio César Chávez afirma que "Canelo" nunca alcanzará su nivel

Sin embargo, el debate sobre quién es el indiscutido número uno no cesa, ya que el tapatío todavía se encuentra en activo.

Para el programa de Star+, Hugo Sánchez Presenta, El César del Boxeo platicó con el Pentapichichi y no dudó en terminar tajantemente con la comparación.

"No va a haber otro Julio César Chávez, no va a haber otro Hugo, con todo respeto. Así que déjate de chingaderas, así Canelo gane 100 títulos no va a haber otro Julio César Chávez, con eso lo digo todo", sentenció.

Además, El Gran Campeón Mexicano señalo que ningún boxeador mexicano podrá superar su marca de 90 combates invicto (89 victorias y un empate).