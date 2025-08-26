¡Prueba superada!

La delegación mexicana aprobó su examen en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En la segunda edición de la justa continental, el país alcanzó las 129 preseas de las cuales 29 fueron oro, 45 plata y 55 bronce, y un cuarto lugar general que deja satisfecho al Comité Olímpico Mexicano.

"Creo que es un balance positivo en cuanto a los resultados y todo el esfuerzo que hicieron los atletas, yo creo que hay que darle seguimiento porque es una delegación joven que puede tener un futuro importante, entonces hay que revisar que rumbo va a tomar cada disciplina, cada atleta, hablar con los institutos del deporte.

"Fue muy bueno y valoramos tanto el esfuerzo de los atletas porque representar a tu país no es fácil y ellos son de los que lograron representar a su país en este evento multideportivo", comentó Marijose Alcalá, presidenta del COM.

Si bien es cierto que no se alcanzaron las 172 preseas de la edición de 2021 realizada en Cali, Colombia, el principal objetivo ayudar a desarrollar el talento y catapultar a aquellos que se robaron el protagonismo como las gemelas Mía y Lía en clavados, Dafne Juárez y Antonia Sánchez en atletismo, Celia Pulido en natación, Zaira Salgado en taekwondo, por mencionar a algunos.

"Están preparados para eventos grandes y ahora hay que ver que viene, no hay que perderlo de vista y hay que darle seguimiento, algunos llegaron con algunas lesiones, hay que hacer que se recuperen, otros este tienen ya expectativas de llegar al siguiente evento deportivo que son Centroamericanos.

"Yo veo a grandes estrellas, no solo a mía y Lía que son extraordinarias, súper educadas, también veo a las niñas de 5000, de 1500, de 10,000 en atletismo, el equipo de natación artística, no hay que hay que seguirlas teniendo porque ellos son las siguientes generación, veo muy bien la lucha, entonces yo creo que todos tienen condiciones importantes y hay que ver que estos niños logren llegar y que este sea un impulso para su carrera", agregó la ex deportista.



