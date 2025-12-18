Rommel Pacheco confía en la representación mexicana en Olímpicos

El 2026 marcará un capítulo decisivo para el deporte mexicano. Entre los desafíos más relevantes se encuentran los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina, donde una delegación integrada por cinco atletas llevará la bandera nacional en busca de trascender.

¿Quién es Donovan Carrillo y qué representa para el deporte mexicano?

La figura más visible de ese grupo es Donovan Carrillo, patinador artístico que se ha convertido en referente de su disciplina y cuya participación ha despertado expectativas dentro de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Su titular, Rommel Pacheco, destacó la preparación del equipo y confió en que los resultados estarán a la altura. "Es un evento muy importante. Si bien somos más de deporte de verano, el deporte de invierno está en auge. Donovan Carrillo ha recibido apoyo; él se encuentra en Canadá, donde su disciplina está más desarrollada. Nos da gusto y estoy seguro de que él y los otros cuatro tendrán un gran resultado en los Juegos Olímpicos de Invierno".

Acciones de la Conade para apoyar a los atletas en competencias

Pacheco reiteró el respaldo para cada uno de los deportistas en este tipo de competencias y recalcó el papel de Carrillo como figura de inspiración para nuevas generaciones, quienes al verlo en la pista sueñan con representar a México. "Hoy muchos niños quieren ser como Donovan y practicar patinaje. Verlo allí los inspira; no se trata solamente de la medalla, sino de motivar a que los niños practiquen deporte y se alejen de los malos pasos".

Con la cuenta regresiva a menos de cincuenta días de la justa en tierras italianas, el exclavadista también invitó a los mexicanos que viven en el extranjero a practicar deportes de invierno de la mano de la Conade y, en el futuro, aumentar el número de representantes. "Estoy seguro de que motivarán a más mexicanos a realizar ese tipo de deporte. Tenemos a muchos connacionales en diferentes partes del mundo, como Suiza, Canadá y Estados Unidos. Queda invitarlos a participar para incrementar la delegación en el futuro", finalizó.