Patinadores rusos y bielorrusos competirán en Juegos Olímpicos

Tres patinadores artísticos de Rusia y Bielorrusia, incluyendo a una candidata a la medalla olímpica de oro, recibieron el jueves la aprobación del Comité Olímpico Internacional para competir como neutrales en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina en febrero.

Entre los aprobados se encuentra Adeliia Petrosian, de 18 años, quien mostró potencial de medalla en el evento individual femenino al ganar un evento clasificatorio olímpico en Beijing en septiembre.

Los otros que recibieron el estatus neutral son Petr Gumennik, el campeón ruso de individuales que ganó el evento masculino en Beijing hace dos meses, y la bielorrusa Viktoriia Safonova que quedó cuarta detrás de Petrosian.

¿Qué ocurrió?

El evento clasificatorio en Beijing fue la primera vez que los rusos recibieron permiso de la Unión Internacional de Patinaje para competir en uno de sus eventos de patinaje artístico desde que comenzó la invasión militar en gran escala de Ucrania en 2022, apenas cuatro días después del final de los Juegos Olímpicos de Beijing.

El COI realiza su propia evaluación para aprobar a los atletas rusos y bielorrusos para recibir el estatus neutral y competir en Milán-Cortina, como lo hizo antes de los Juegos de Verano de París 2024.

¿Cuáles son los requisitos para el estatus neutral?

Para ser elegibles, los atletas individuales no deben haber apoyado activamente la invasión de Ucrania ni tener vínculos con las agencias militares y de seguridad estatal de Rusia o Bielorrusia. Los patinadores artísticos también deben aceptar su invitación individual y firmar un compromiso de respetar la Carta Olímpica, indicó el COI.

Petrosian es la más reciente patinadora que trabaja con la entrenadora Eteri Tutberidze, quien fue una polémica personalidad en los Juegos Olímpicos de Beijing.