¡Bienvenido a casa, campeón!

GUADALAJARA, Jalisco

Luego de su exitosa participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024, el medallista tapatío José de Jesús Castillo aterrizó en tierras jaliscienses en compañía de familiares, amigos y mariachi.

Castillo Castillo obtuvo la presea de bronce en ParaPowerlifting, en los 107 kilogramos, siendo la última medalla conseguida por parte de la delegación mexicana en París 2024.

"No me esperaba esto y cuando te toma de sorpresa siempre es mejor, lo disfrutas más; (estoy) agradecido con este recibimiento que viene a cerrar con broche de oro después de la competencia y no me queda nada más que agradecer a todos por este recibimiento", dijo "Chuy" Castillo para Grupo REFORMA.

El orgullo de ser padre, además de ser recibido entre lágrimas y mucha emoción por parte de su hijo Iann, de 5 años de edad, logra algo que las pesas no pueden: romper al atleta.

"(Que sea) el primero que va y me abraza, soy muy fuerte con las pesas, pero va y me derrota cuando corre, me abraza, la verdad sí me doblega. Lo que no pueden hacer las pesas, lo hizo él", compartió el atleta paralímpico al borde de las lágrimas, quien además, aseguró que lo especial de su bronce en París 2024 fue tener la motivación de su pequeño Iann.

La delegación mexicana paralímpica alcanzó un total de 17 medallas, de las cuales 3 fueron de oro, 6 de plata y 8 de bronce, siendo José de Jesús el ganador del último metal para México.

"Cerramos con broche de oro, no podía fallar; estaba esperando, teníamos en el pronóstico que pudiera tener medalla o ganar medalla yo y no podía fallar. Gracias a Dios no fallé y pude volver a subir al podio".

Tras haber participado en los Juegos Paralímpicos Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016, -donde alcanzó de igual forma el metal de bronce-, Tokio 2020 y París 2024, el jalisciense apunta desde ahora a Los Ángeles 2028, esperando realizar un proceso paralímpico igual a este último.

"Vamos a luchar, vamos a pelear y vamos a empezar por todas las eliminatorias para al final estar dentro de los mejores 8 del mundo; en esta ocasión clasificamos en tercero en el ranking paralímpico y mundial. Para Los Ángeles 2028 necesitamos lo mismo, estar dentro de los 8 mejores del mundo y esperemos estar hablando que estamos también en el podio una vez más", finalizó.