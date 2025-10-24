El hijo de Manny Pacquiao debutará el 29 de noviembre

El hijo de Manny Pacquiao está listo para hacer su debut profesional en el boxeo el 29 de noviembre en una cartelera promovida por la compañía de su padre, miembro del Salón de la Fama.

Jimuel Pacquiao enfrentará a Brendan Lally, quien también hará su debut profesional durante una de las peleas estelares en el Pechanga Resort Casino en Temecula, California.

La contienda fue anunciada el jueves por Manny Pacquiao Promotions, que reveló la cartelera completa para su debut en Estados Unidos.

Manny Pacquiao ganó títulos en ocho categorías de peso, para establecer un récord. En junio ingresó al Salón de la Fama del boxeo.

Un mes después estuvo a poco de recuperar uno de esos títulos a los 46 años, pero Mario Barrios retuvo el campeonato de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo por decisión mayoritaria.