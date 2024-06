Ranking ATP tiene un número número 1: Jannik Sinner

PARÍS. — Por más que Jannik Sinner estaba complacido por su ascenso a la cima del ranking de la ATP, el italiano ya tenía en la mira el siguiente objetivo.





¿Hizo una fiesta para marcar un momento tan trascendental?

"La verdad que no", dijo Sinner en una video entrevista con The Associated Press desde su residencia en Montecarlo. "Estoy en medio de la temporada. Se acercan torneos muy importantes, está Wimbledon.

Es un enorme logro, el cual voy a celebrar con mis seres queridos en algún momento. Estoy feliz, es un sueño hecho realidad, Pero tengo nuevos retos por delante".

Sinner, de 22 años, desplazó al lesionado Novak Djokovic en la cúspide de la ATP, el primer tenista de Italia que alcanza el número uno desde el estreno de los rankings computarizados en 1973. Sinner será el máximo cabeza de serie en el All England Club, donde la actividad comenzará el 1 de julio.

Con su nuevo estatus, acompañado por su primer trofeo de Grand Slam — correspondiente al Abierto de Australia en enero — estima que los rivales le verán de manera distinta.

"Ya no tienen nada que perder contra mi, y yo tengo todo por perder, pero esa es la parte emocionante. Y me gusta... Hay que buscar nuevas soluciones en la pista y ese será mi siguiente paso", señaló Sinner. "Tengo que prepararme para ser más impredecible en la pista. Es lo que quiero aprender en los próximos meses".

Su marca en 2024 es de 33-3 con tres títulos.

Dos de sus derrotas fueron contra Carlos Alcaraz, el español de 21 años con el que Sinner ha forjado una una entretenida rivalidad. La más reciente fue el viernes pasado, sucumbiendo en cinco sets en las semifinales del Abierto de Francia. Alcaraz acabó consagrado al vencer a Alexander Zverev el domingo.

"Ojalá podamos seguir jugando contra él durante los próximos 10 años", dijo Alcaraz sobre Sinner. "Me hace ser un mejor tenista. Me hace levantarme por la mañana para mejorar".

El tercer título de Alcaraz en los Slams le permitió avanzar un puesto para quedar segundo, escoltado por Djokovic y Zverev.

Djokovic era el campeón defensor en París y tenía que repetir en la final para seguir como número uno debido a una temporada en la que no ha jugado mucho y sin títulos.

Se rompió un menisco de la rodilla derecha la semana pasado, se retiro previo a los cuartos de final de Roland Garros y se sometió a una cirugía. No hay certeza sobre cuánto tiempo el campeón de 24 grandes estará fuera de actividad.

"Espero que Novak regrese lo más pronto posible. Ojalá que pueda llegar a Wimbledon", indicó Sinner, eliminado por Djokovic en cada una de las últimas dos ediciones del Slam en césped. "Sería una dura pérdida para Wimbledon no contar con él".

El tercer campeonato consecutivo de Iga Swiatek en Roland Garros — su cuarto en cinco años en París y el quinto grande en total — permitió a la polaca estirar su gran ventaja como la número uno de la WTA.

Coco Gauff escaló al segundo lugar, el más alto de su carrera. A sus 20 años, es la estadounidense con el mejor ranking desde Serena Williams en mayo de 2017. Gauff perdió ante Swiatek en las semifinales de Francia.

Aryna Sabalenka intercambió puestos con Gauff, y la bielorrusa quedó tercera. La cuarta es la kazaja Elena Rybakina, campeona del Wimbledon de 2022.

Jasmine Paolini, la italiana de 28 años que perdió en la final ante Swiatek, saltó al séptimo peldaño, ingresando al Top 10 por primera. Era la 15ta previo a Roland Garros.