El YouTuber convertido en boxeador Jake Paul peleará contra el reciente campeón mundial de peso pesado Anthony Joshua en un combate profesional el 19 de diciembre.

El combate de peso pesado, que consistirá en ocho asaltos de tres minutos, se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami y se transmitirá en vivo por Netflix.

Será la pelea más difícil hasta ahora para Paul, de 28 años, quien tiene un récord de 12-1 (7 KOs) y peleó por última vez en junio cuando venció al ex campeón de peso mediano Julio César Chávez Jr. por decisión unánime.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

"Esto no es una simulación de IA. Este es el Día del Juicio. Una pelea profesional de peso pesado contra un campeón mundial de élite en su mejor momento. Cuando derrote a Anthony Joshua, toda duda desaparecerá y nadie podrá negarme la oportunidad de pelear por un título mundial. A todos mis detractores, esto es lo que querían", señaló Paul a Netflix.

Joshua es dos veces campeón mundial y medallista de oro olímpico, pero el boxeador de 36 años no ha peleado desde que perdió contra Daniel Dubois en una pelea por el título de la FIB en septiembre de 2024.