Jake Paul respalda a Anthony Joshua tras accidente

Jake Paul y Anthony Joshua entregaron hace unos días uno de los combates de boxeo más virales en los últimos años. Tras semanas de promoción y discusión, el británico se llevó el triunfo al noquear al youtuber.

¿Qué ocurrió en el combate entre Jake Paul y Anthony Joshua?

Con una potente combinación a la quijada, Joshua dejó en la lona a Paul, causándole una doble fractura que desató una confrontación entre ambos peleadores en redes sociales.

Los problemas entre ambos personajes han pasado a segundo término en las últimas horas, luego de confirmarse un accidente automovilístico de Joshua en Nigeria, que dejó dos miembros de su equipo de trabajo fallecidos.

Detalles sobre el accidente automovilístico de Anthony Joshua

Con preocupación y dejando la rivalidad de lado, Paul utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje a su rival en el encordado, asegurando que la vida es más importante que cualquier problema y expresando su pésame a las víctimas. "La vida es mucho más importante que el boxeo. Rezo por las vidas perdidas, por AJ (Anthony Joshua) y por todos los afectados por el lamentable accidente de hoy (lunes)", escribió.

El boxeador estadounidense fue sometido a una cirugía reconstructiva en la mandíbula, donde se le colocaron placas de titanio para estabilizar la fractura. Durante los primeros días posteriores a la operación, su dieta se limitó exclusivamente a líquidos, lo que representó un reto físico y emocional para un atleta acostumbrado a entrenamientos intensos y a mantener un estilo de vida exigente.

Reacciones de Jake Paul tras el accidente de Joshua

A pesar de las dificultades, Paul compartió mensajes de gratitud hacia sus seguidores, asegurando que el apoyo recibido ha sido fundamental para mantener la motivación en esta etapa.