Jake Paul sufre doble fractura de mandíbula tras pelea con Joshua

Este viernes Anthony Joshua noqueó a Jake Paul en una pelea en la que el joven creador de contenido escaló hasta la categoría de peso pesado para enfrentarse a uno de los mejores del mundo. Con un derechazo directo al rostro, el británico mandó a la lona al estadounidense y lo dejó con una doble fractura de mandíbula.

¿Cómo ocurrió la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua?

El excampeón unificado de peso pesado en OMB, FIB y AMB lo mandó a la lona en repetidas ocasiones a Jake Paul, quien volvió a caer en una pelea contra "un boxeador de verdad", ya que se lo ha acusado de tener victorias "falsas" por pelear contra luchadores más viejos que él o de artes marciales mixtas.

Detalles sobre la fractura de mandíbula de Jake Paul

A través de sus redes sociales, Jake Paul compartió una radiografía en la que "presume" su doble fractura de mandíbula. Sin embargo, aprovechó para retar a Saúl 'Canelo' Álvarez. "Doble mandíbula rota. Dame a Canelo en 10 días", publicó el más joven de los hermanos Paul.

Reacción de Jake Paul tras el reto a Canelo Álvarez

Esta no es la primera vez que Jake Paul reta a Canelo, aunque el tapatío no le ha hecho caso.