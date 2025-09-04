Limpia Jaime Munguía su nombre

El púgil mexicano se sometió a distintas pruebas, hasta de polígrafo, para probar su inocencia, pues había salido positivo en un examen antidopaje después de su última pelea en mayo contra Bruno Surace, donde el resultado se tuvo que cambiar a "No Contest".

El promotor Fernando Beltrán reveló que realizaron distintas pruebas para demostrar que el tijuanense era un peleador limpio.

"Hicimos una inversión bastante fuerte para ir a los mejores laboratorios del mundo, se hizo la prueba de cabello, uña y se mandaron las pruebas a Francia para demostrar que no estaba en ningún ciclo, que había una contaminación en algún suplemento. Se mandaron todas las pruebas de todos los suplementos y cremas que utilizó durante la preparación, porque era alto en testosterona", expresó Beltrán, quien agradeció al CMB por apoyarlos en este proceso.

Y es que la investigación ayudó para que la Junta Británica de Control de Boxeo -la que sancionó la función en Arabia Saudita- determinaran que la prueba del mexicano se había contaminado con pregnenolona -sustancia no prohibida-, y por eso se alteraron los resultados.

La UK Anti-Doping, VADA y CMB aprobaron que el púgil puede pelear, y se espera que regrese al ring en noviembre.







