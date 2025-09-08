Emociones desbordantes en el Guadalajara Open AKRON 2025

Las emociones no se hicieron esperar en el primer día oficial del Guadalajara Open AKRON 2025, presentado por Santander.

Desde el primer partido de este lunes, la intensidad estuvo presente en el Centro Panamericano de Tenis.

Incluso, la sorpresa con la eliminación de la estadounidense Alycia Parks ante la checa Darja Vidmanova, quien la barrió en dos sets con parciales de 6-2 y 6-4.

Para el segundo duelo del día, Iva Jovic, la tenista más joven que se encuentra participando en Guadalajara, se enfrentó a Katarzyna Kawa, la segunda más veterana del cuadro principal.

La estadounidense, de tan solo 17 años, desde un principio, demostró sus ganas de transcender en el Abierto de Guadalajara.

Tanto el primero como el segundo set, fueron bastante sufridos para las dos jugadoras que no dieron una pelota por perdida y que se esforzaron al máximo sobre la superficie dura.

Iva Jovic se quedó con el primer parcial, mientras que Katarzyna Kawa se llevó el segundo. Cada uno de los juegos terminó siendo emocionante para los aficionados presentes en el estadio Akron de Tenis.

La joven jugadora de Estados Unidos reaccionó de gran manera en el último set y consiguió recuperarse al ganar cuatro juegos seguidos y quedarse con el triunfo.

De esta manera, Iva se impuso a Katarzyna en tres sets por parciales de 6-4, 4-6 y 6-3 y consiguió su clasificación a la segunda ronda del Guadalajara Open AKRON.

Cabe resaltar que esta significó el segundo triunfo de este año para la estadounidense sobre la polaca, ya que también la venció en la tercera ronda del torneo de calificación en Wimbledon.

La tenista con menor edad de todas las participantes en la Perla Tapatía se mantiene con vida y en espera de conocer su próxima rival, que saldrá del duelo entre la colombiana Camila Osorio y la rusa Kamila Rakhimova.