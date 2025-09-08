Isaac gana el GP Industria & Artigianato

Isaac se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el Gran Premio Industria & Artigianato, competencia de 196.3 kilómetros que celebró su edición 47 en la localidad de Larciano, ubicado en la Toscana italiana.

Del Toro fue reservado y a falta de 12 kilómetros hizo su ataque definitivo para sacarse de encima al danés Marc Hirschi y al australiano Michael Storer, quienes venían apretando al tricolor.

El originario de Ensenada se impuso en un sprint a los italianos Christian Scaroni y Davide Piganzoli en los últimos 300 metros para llevarse el triunfo en un tiempo de 4 horas, 32 minutos y 47 segundos.

Del Toro logró su décima victoria del año y la primera desde que se llevó la Vuelta a Burgos, además de que se repuso del puesto 42 que tuvo en la Cyclassics de Hamburgo y el escaño 58 que obtuvo en la Clásica de Bretaña.



