Isaac Del Toro el atleta de 2025

En un año marcado por memorables hazañas deportivas, el nombre de Isaac del Toro Romero resonó más allá de las fronteras de México.

Con apenas 22 años, el joven nacido en Ensenada, Baja California, irrumpió en la élite del ciclismo mundial y transformó lo que parecía un sueño bastante lejano, en una realidad palpable.

Su desempeño en el Giro de Italia 2025, donde vistió la "maglia rosa" durante varias etapas y conquistó la "maglia bianca" como mejor joven de la temporada, rompió una sequía de más de dos décadas sin victorias mexicanas en una gran vuelta.

En esa posición de referente, Isaac mantuvo siempre los pies en la tierra pese al enorme reconocimiento que recibió y mostró una mentalidad sólida, enfocada en crecer.

Con serenidad ante la presión de los rivales y, con el respaldo de sus compañeros de equipo, Del Toro sumó más triunfos en la temporada y cerró con un poderoso récord de 18 victorias. Su éxito en el Giro no fue un golpe de suerte, sino el inicio de una carrera prometedora.

Isaac del Toro, quien en cada llegada a la meta aprovechó para lucir la bandera nacional en los podios y agradecer las muestras de cariño de los latinos en las montañas y carreteras de Europa, concluyó su temporada de la mejor manera al presentarse ante su gente y coronarse como campeón nacional de México en ruta y contrarreloj.

Con esos números, el pedalista que concluyó como tercero en el ranking mundial UCI, detrás de Tadej Pogacar y Paul Magnier, fue galardonado con el Premio Nacional de Deportes, un reconocimiento entregado por Claudia Sheinbaum, quien le agradeció su esfuerzo durante 2025 y mantuvo viva la ilusión de verlo en los Juegos Olímpicos de 2028.

Más allá de los resultados, Del Toro encarna la esperanza de una generación que ve en él la prueba de que México puede competir y triunfar en los escenarios más exigentes del deporte internacional.



