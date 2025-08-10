Isaac remonta y conquista la Vuelta a Burgos

El mexicano Isaac del Toro remontó como los grandes para conquistar la quinta etapa y la XLVII Vuelta a Burgos.

En la quinta etapa de la competencia con un recorrido de 138.3 kilómetros entre Quintana del Pidio a Lagunas de Neila, el ciclista del equipo UAE parecía quedarse atrás, ya que sufrió el pinchazo de su rueda delantera a 14 kilómetros del final y perdió 17 segundos, aunque pudo recuperarse a tiempo para regresar al pelotón.

Ya en los últimos tres kilómetros y en pleno ascenso, Isaac aceleró, le quitó la punta de la carrera al italiano Giulio Ciccone y recortó el tiempo en la clasificación general para sacarle el liderato al francés Léo Bisiaux por 31 segundos.

Isaac es el primer mexicano que gana esta competencia, ya que Raúl Alcalá fue segundo en 1992 y 1993.

CON TEMPLE

"El equipo siempre mantiene un ambiente muy tranquilo, la verdad, no se nos estaba dando, pero al final conseguimos el resultado. Obviamente un poco (el pinchazo), iba a complicar más de lo normal, pero tratamos de mantener el temple y hacer las cosas bien", recalcó Isaac.

Del Toro también compartió lo que ha sido esta campaña histórica para él y aprovechó en expresar su orgullo de representar al País en estas competencias, ya que hizo historia al ser el primer tricolor campeón en la Vuelta a Burgos.

"Hay días en los que hay cansancio aunque no lo parezca y otros en los que el cuerpo reacciona muy bien. Este es un año de aprendizaje y es un orgullo representar a México", sentenció Isaac, quien obvió la pregunta sobre su futuro diciendo que prefiere no saberlo.