Darryl Strawberry, indultado

El presidente Donald Trump ha indultado al exjugador destacado de los Mets de Nueva York, Darryl Strawberry, por cargos pasados de evasión de impuestos y drogas, citando la adopción de la fe cristiana y la sobriedad a largo plazo del Novato del Año de la Liga Nacional de 1983 después de su carrera.

Strawberry fue jardinero y ocho veces All-Star, incluidas siete con los Mets desde 1983 hasta 1990. Conectó 335 jonrones, tuvo 1.000 carreras impulsadas y 221 bases robadas en 17 temporadas.

Aquejado por problemas legales, de salud y personales posteriores, Strawberry fue acusado de evasión de impuestos y finalmente se declaró culpable en 1995 de un solo cargo de delito grave. Eso se basó en su falta de declaración de 350,000 dólares en ingresos por autógrafos, apariciones personales y ventas de recuerdos.

Strawberry acordó pagar más de 430,000 como parte del caso. Fue diagnosticado con cáncer de colon y se sometió a cirugía y quimioterapia en 1998.

El año siguiente, Strawberry fue sentenciado a libertad condicional y suspendido del béisbol después de no impugnar los cargos de posesión de cocaína y solicitud de prostitución. Eventualmente habló en la corte sobre su lucha con la depresión y fue acusado de violar su libertad condicional en numerosas ocasiones, incluso en su cumpleaños número 40 en 2002.

Strawberry finalmente cumplió 11 meses en una prisión estatal de Florida y fue liberado en 2003.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo el viernes que Trump aprobó un indulto para Strawberry, quien había cumplido tiempo y pagado impuestos atrasados. Hablando bajo condición de anonimato para detallar un indulto que aún no había sido anunciado formalmente, el funcionario señaló que Strawberry encontró la fe en el cristianismo y ha estado sobrio por más de una década, y que se había vuelto activo en el ministerio y comenzó un centro de recuperación aún activo.

Strawberry publicó en Instagram una foto de él mismo con Trump y escribió: "Gracias, presidente @realdonaldtrump por mi indulto completo y por finalizar esta parte de mi vida, permitiéndome ser verdaderamente libre y limpio de todo mi pasado".

Describió estar en casa el jueves por la tarde, cuidando de su esposa, quien se estaba recuperando de una cirugía, "cuando mi teléfono no dejaba de sonar insistentemente".

"Medio dormido, miré y vi una llamada de Washington DC. Curioso, respondí, y para mi asombro, la señora en la línea dijo: ´Darryl Strawberry, tienes una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump´", escribió Strawberry. "Lo puse en altavoz con mi esposa cerca, y el presidente Trump habló calurosamente sobre mis días de béisbol en NYC, elogiándome como uno de los mejores jugadores de los años 80 y celebrando a los Mets. Luego, me dijo que me estaba otorgando un indulto completo de mi pasado".

Trump fue un magnate inmobiliario de Nueva York antes de convertirse en estrella de la televisión de realidad y ganar dos veces la presidencia.