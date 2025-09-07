Oro para México en Campeonato Mundial de Tiro con Arco

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tridente de arqueras mexicanas se llevaron el primer Oro de la historia del país en un Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Gwangju, Corea del Sur.

Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo se impusieron en cuatro sets 236-231 ante la tercia de Olivia Dean, Alexis Ruiz y Sydney Sullenberger, representantes de Estados Unidos, en la modalidad de arco compuesto por equipos para llevarse la presea.

El camino no fue sencillo, ya que tuvieron que dejar atrás a Dinamarca en Cuartos de Final y salir avantes de una peleada Semifinal contra Kazajistán, la cual tuvo que irse a un Shoot-Off, pero con tres flechas de 10, las mexicanas lograron ir a la Final.

"Realmente lo vi venir, que íbamos a hacer historia, porque esta es nuestra primera medalla de oro en un Campeonato Mundial. Quería este objetivo para todo el equipo porque hemos luchado mucho por esto y estoy muy feliz de haberlo logrado", dijo Bernal.

Horas atrás, Becerra y Sebastián García se llevaron el Bronce en el arco compuesto por equipos mixtos tras superar a China Taipéi en un partido sumamente cerrado por 148-147 que se definió hasta la última flecha.

El Campeonato Mundial culmina el 12 de septiembre.