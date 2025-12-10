Helmut Marko, se retira de la F1 a los 82 años

Helmut Marko (derecha) conversa con el piloto de Red Bull Max Verstappen durante la primera sesión de clasificación del Gran Premio de Qatar, el viernes 28 de noviembre en Lusail, el viernes 28 de noviembre de 2025.

Helmut Mark, el influyente asesor de automovilismo de Red Bull, se retiró de su cargo a la edad de 82 años, poniendo fin a una etapa de 20 años en la que ayudó a Sebastian Vettel y Max Verstappen a convertirse en campeones de Fórmula 1 en cuatro ocasiones.

Marko fue una figura clave en la formación de Verstappen, quien se convirtió en el piloto más joven en la historia de la F1 cuando debutó a los 17 años de edad en 2015, y desde entonces han mantenido una relación cercana."Gracias, Helmut. Hemos logrado todo lo que siempre soñamos juntos. Estoy eternamente agradecido por tu confianza en mí", dijo Verstappen en Instagram.



