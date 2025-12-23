Red Bull hace oficial la salida de Helmut Marko

Red Bull ha hecho oficial la salida de Helmut Marko como asesor deportivo, una noticia que, aunque ya era conocida desde el anuncio del 9 de diciembre tras el GP de Abu Dhabi, se ha confirmado administrativamente.

A través de los registros de Companies House, el organismo británico responsable de las empresas en el Reino Unido -donde Red Bull Racing tiene su sede en Milton Keynes-, se ha relevado al austriaco de su puesto como director efectivo desde el 19 de diciembre.

Marko, de 82 años y natural de Graz, formó parte de la estructura de Red Bull durante dos décadas, desde la entrada del equipo en la Fórmula 1 en 2005.

¿Qué implicaciones tiene la salida de Helmut Marko?

Su rol fue clave en el desarrollo del programa junior, impulsando carreras como las de Sebastian Vettel y Max Verstappen, y contribuyendo a múltiples títulos mundiales.

Con su marcha, Red Bull ha registrado a Alistair David Rew como nuevo director estatutario junto a Laurent Mekies, el actual team principal. Rew, hasta ahora director financiero de Red Bull GmbH -la matriz austriaca de la compañía-, también ha ocupado roles en departamentos como tecnologías avanzadas y trenes motrices.

Detalles sobre el nuevo director de Red Bull Racing

Sin embargo, esta designación parece una formalidad administrativa, ya que Oliver Mintzlaff, CEO de proyectos corporativos, no ha detallado aún las funciones específicas de Rew en el ámbito deportivo de la F1.