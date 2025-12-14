Falta a mexicanos ´fortaleza mental´

Gustavo Ayón jugó en la NBA con los Hornets de Nueva Orleans, Orlando Magic, Bucks de Milwaukee y los Hawks de Atlanta, por lo que se colocó como uno de los referentes dentro de este deporte en México.

Como en muchos otros deportes, el mexicano suele ser señalado por la falta de mentalidad, factor que los aleja de la élite y debe de ser trabajado por los basquetbolistas nacionales, quienes suelen encontrar excusas para todo, según explicó Ayón.

"Definitivamente la mentalidad. Es el dejar la queja por un lado. Yo he escuchado todavía en la actualidad que muchos jugadores se quejan de que hay muchos mexicoamericanos, que hay mucho extranjero en la liga profesional. Desde que yo tengo uso de la razón eso existe y en la selección ha habido mexicoamericanos".

"El mundo nos ve con temor de despertar. Tenemos una máquina de 130 millones de habitantes que no hemos sabido detonar. Nos ven mejor fuera de México que como nos vemos dentro, porque lo que le falta al jugador mexicano es fortaleza mental", agregó el nacido en Tepic.

El exjugador de NBA se ha enfocado en el desarrollo de niños, niñas y jóvenes dentro del basquetbol, donde se ha dado cuenta que existe una gran pileta de talento en el país, pero esa característica la deja de lado y él prefiere enfocarse en la parte mental, la cual sirve para llegar más allá de los límites.

"Quien llega a esos niveles (NBA) es porque tiene una mentalidad fuerte porque talento en México hay muchísimo, los vemos en los campamentos, nada más hay que ver que tanta mentalidad tienen y qué tan fuerte esta", puntualizó el ex del Real Madrid.

ANALIZA EVOLUCIÓN DE LA NBA

En los últimos 10 años, el basquetbol, en especial la NBA, se ha convertido en un juego de "precisión", ya que los intentos de triples han crecido de manera considerable. Hace una década, había un promedio de 22.4 intentos en un duelo; la campaña pasada, la media creció a 37.5 por juego.

Este estilo ha causado un sinfín de reacciones por parte de la afición, algunos en contra y otros a favor, pero también ha puesto a pensar a exestrellas de la liga sobre si podrían tener un lugar en la duela en esta época; ese es el caso de Gustavo Ayón, exjugador de los Hornets de Nueva Orleans, Orlando Magic y los Hawks de Atlanta de la NBA.

"El baloncesto ha ido evolucionando en todos los aspectos. Tanto en las reglas de juego como en el estilo de juego de la NBA e incluso de Europa. Posiblemente hoy en día yo no hubiese podido jugar este tipo de basquetbol".

A raíz de esta evolución, el ex del Real Madrid analizó las características de los basquetbolistas de ahora. "Son jugadores muy polivalentes, tiran de tres, que ponen el balón en el suelo, que no son tan físicos, que son más finos en su físico. Posiblemente no hubiera podido llegar a la NBA en esta época, por cómo se juega hoy en día, tan lejos del aro".

Ayón ve positivo el cambio que se ha generado en la NBA, pues considera que puede tener un impacto en dos prometedores basquetbolistas mexicanos: Gael Bonilla y Karim López, a quienes ve con posibilidades de llegar a la élite.

"Creo que todo tiene que evolucionar y esperemos que con esta evolución los mexicanos nos veamos beneficiados. En el caso de Gael (Bonilla) y Karim (López) les va a beneficiar porque son jugadores de ese estilo", puntualizó.