Guerra Jr., de vuelta a México

"Para mí es algo muy importante porque gracias a este rally yo he tenido la oportunidad de hacerme notar y hacerme ver en diferentes partes del mundo y me ayudó a ser el primer piloto mexicano que ha logrado estar de tiempo completo en el Campeonato Mundial.

"El hecho de que regrese el WRC a Guanajuato es muy especial porque puedo representar a México, al estado, y ha sido el escenario perfecto para alguien como yo que buscaba su lugar en el deporte. Las primeras veces que fui al Rally México lo hice como espectador, entre 2004 y 2005 me tocó apoyar a los pilotos y pude conocer a mis héroes y en 2006 competí por primera vez. Creo que soy de los pilotos que más participaciones debe de tener en el rally y no me perderé la edición 2023", compartió Benito.

La última vez que el WRC arribó a México fue en 2020 antes del cierre de fronteras por la pandemia de Covid-19.

En 2021 y 2022 no se realizó el evento, en su lugar se organizó el Rally de las Naciones, donde Sebastian Barbu y Niki Schelle fueron los campeones.

En total serán 13 fechas las que se tienen contempladas en el Mundial para el 2023.