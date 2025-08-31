Obtiene Piastri la ´pole´ del GP de Países Bajos

Oscar Piastri dio el primer aviso y va por la victoria del Gran Premio de los Países Bajos.

El australiano no fue protagonista y pese a la presión que carga como líder del Campeonato de Pilotos, hizo su trabajo en silencio para establecer un nuevo récord del circuito con 1´08´´662.

Pese a dominar todas las prácticas y las dos etapas de la sesión de calificación, el británico se topó con un Piastri que despertó en el momento indicado.

Todo indicaba que Norris tenía el camino libre para quedarse con la Pole Position, pero cometió un error en su primer intento en la Q3 y se olvidó del potencial de su compañero, perdiendo algunas milésimas de segundo.

En la segunda salida, Lando debía mejorar su registro anterior, pero, en el primer sector de la pista, fue más lento, lo que sentenció su destino al caer al segundo puesto por apenas 0.012 segundos.

La tercera plaza fue para Max Verstappen y un Red Bull que luce más equilibrado y con más velocidad. El neerlandés fue de los pocos que sí mejoró su tiempo, alegrando al ejército naranja que lo acompaña en casa este fin de semana.

Isack Hadjar dio la sorpresa. Con un Racing Bulls le ganó a cuarta posición al Mercedes de George Russell y luce fuerte para sumar puntos importantes.

Aston Martin tuvo dos finales completamente distintos. Lance Stroll nuevamente tuvo complicaciones con el bólido al perder el control en la curva 14, se fue contra el muro y quedó en el último cajón de la parrilla.

Fernando Alonso, en cambio, logró avanzar hasta la Q3 pero no con la misma solidez de los entrenamientos al quedar décimo para la carrera de mañana.