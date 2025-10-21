"Pato" O'Ward está confirmado para correr en el Gran Premio de México

La semana del Gran Premio de México comenzó y aunque por primera vez Checo Pérez no será parte de la parrilla, el público tendrá otro piloto mexicano al cual apoyar: Pato O'Ward, quien fue confirmado por Arrow McLaren para participar en la primera práctica libre del fin de semana.

A través de su cuenta oficial de Instagram, McLaren compartió un video del piloto regiomontano diciendo "nos vemos pronto", en referencia a la P1 que se llevará a cabo el viernes 24 de octubre.

Contexto general

Esta será la segunda vez consecutiva que Pato deleite al público mexicano en el Autódromo Hermanos Rodríguez y él mismo reveló su emoción de correr ante su gente. Estoy emocionado de volver a subirme al coche para la FP1 en mi carrera de casa en México este año. Los aficionados de la Ciudad de México fueron increíbles la última vez, y fue una gran sensación poder extraer todo del programa que el equipo había planeado. Estoy deseando volver este año y trabajar con Zak, Andrea y todo el equipo", confesó Pato.

