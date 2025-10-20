F1 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025

F1 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025Los pilotos y equipos se concentran en el Autódromo Hermanos Rodríguez para las Prácticas Libres y ajustes finales de cara al Gran Premio México 2025.
A partir de este lunes comienza la semana del Gran Premio de México 2025, edición que marca una década del regreso de la Fórmula 1 a nuestro país, por lo que se espera una espectacular fiesta en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Hace unas horas llegaron todos los contenedores de las 10 escuderías de la F1 al templo de la velocidad, para comenzar con todo el montaje para las actividades de esta semana.
Las primeras pruebas en el Autódromo Hermanos Rodríguez serán las Prácticas Libres del viernes 24, pero normalmente los pilotos y equipos se reúnen desde antes en el lugar para repasar sus estrategias de cara al gran día.
