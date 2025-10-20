F1 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para el GP de México 2025

A partir de este lunes comienza la semana del Gran Premio de México 2025, edición que marca una década del regreso de la Fórmula 1 a nuestro país, por lo que se espera una espectacular fiesta en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Hace unas horas llegaron todos los contenedores de las 10 escuderías de la F1 al templo de la velocidad, para comenzar con todo el montaje para las actividades de esta semana.