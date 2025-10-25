Norris celebra vueltas "buenas, sin errores" en la qualy

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, Lando Norris firmó un resultado histórico al tomar el primer lugar de la clasificación de cara a la carrera de este domingo en el décimo aniversario del Gran Premio de México. El piloto británico logró su pole position número 14 en su carrera, y la quinta del año, después de su actuación en Australia, Mónaco, Austria y Bélgica.

¿Qué ocurrió?

En conferencia de prensa después de su triunfo en la clasificación, Norris comparó con el sentimiento que tuvo en México con lo que vivió en el Gran Premio de Mónaco, carrera que terminó ganando Charles Leclerc, quien saldrá a su lado en la parrilla. "Obviamente fue una increíble vuelta, todo cayó en su lugar y se sintió todo natural, no tengo estos sentimientos muchas veces en este auto, así que estoy muy contento", confesó Lando, que destacó su actuación en el segundo día de actividades. "Todas mis vueltas fueron buenas, sin errores", agregó.

Por su parte, el monegasco remarcó las dificultades que deben superar los pilotos en el circuito de la Magdalena Mixiuhca, aunque destacó el desempeño de los Ferrari. "El auto fue muy bueno, pero en una pista como esta es muy difícil, es fácil cometer errores y por más mínimo que sea, es exagerado en términos de tiempo perdido. Fue difícil pero estoy contento", declaró Leclerc, que apuesta por un rebase en la primera curva de la carrera para tomar la primera posición. "El inicio será una chance para nosotros de hacer algo especial, empezar segundo acá no sé si es genial, pero me enfocaré en lo que puedo controlar y ojalá sea suficiente para tomar el primer lugar", confesó.

¿Cuál fue la respuesta de los involucrados?

En el mejor resultado de Ferrari en una clasificación esta temporada, Lewis Hamilton comentó que "es un circuito muy difícil por la altitud, pero nuestro ritmo ha sido genial".