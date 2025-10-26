Ausencia de "Checo" Pérez afecta al Gran Premio de México

Este fin de semana se celebró el décimo aniversario del Gran Premio de México y aunque sobran motivos para festejar, la ausencia de Sergio Pérez afectó directamente a la organización, que no pudo romper el récord de asistencia previsto para este año.

Como es costumbre, el Gran Premio de México fue sinónimo de fiesta y buen ambiente. Música, una amplia oferta gastronómica y cultural acompañan al evento, pero esta vez, el récord de asistencia no pudo romperse.

¿Qué cifras se registraron en el evento?

Con datos oficiales del Gran Premio de México, este año hubo 401 mil 326 espectadores a lo largo del fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar la gran fiesta. En 2024, la asistencia total fue de 404 mil 958 aficionados.

La tarde de este domingo, 153 mil 867 personas disfrutaron la carrera, una cifra impresionante pero que no fue suficiente para romper el récord del Gran Premio de México.

Durante los tres días de actividades, miles de aficionados se hicieron presentes con carteles y uniformes de "Checo" Pérez en sus distintas etapas del Gran Circo. Algunos, incluso, lucieron indumentaria no oficial de Cadillac, de cara al regreso del tapatío al máximo circuito la temporada que viene.

¿Cuál fue la reacción de los aficionados?