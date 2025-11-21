Inicio difícil en Las Vegas

La Fórmula 1 regresó a Las Vegas por primera vez en 41 años, decidida a ser el evento más glamuroso del calendario internacional.

Fue una fiesta callejera y Max Verstappen criticó abiertamente el enfoque, que se centró en los grandes apostadores con una elevada tarifa de entrada y un gran foco en celebridades, conciertos, eventos exclusivos —básicamente todo menos la carrera en sí. Caracterizó el evento como "99% espectáculo y 1% evento deportivo".

Cuando recogió la bandera a cuadros, Verstappen cantaba "Viva Las Vegas" por la radio de su coche. Cuando regresó el año pasado, su quinto lugar fue suficiente para asegurarle al holandés su cuarto campeonato mundial consecutivo.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Si su opinión negativa anterior ha cambiado, Verstappen no lo dijo —no se refirió al evento en sí, sino más bien a la ciudad y a la reacción que enfrentó por expresar su opinión en 2023. "Quiero decir, la comida es excelente. Tuve una buena cena anoche. El hotel es genial", dijo Verstappen. "También aprendí a no hablar demasiado porque, en primer lugar, es mejor para mí y menos titulares. Así que probablemente sea más seguro para todos. Pero me lo paso bien. He estado aquí muchas veces incluso antes de la F1, y siempre lo he disfrutado".

¿Qué cambios se han implementado en el evento?

La carrera está ahora en su tercer año y se han hecho ajustes a medida que el Gran Premio de Las Vegas ha experimentado cambios para ayudar a su viabilidad a largo plazo en la F1. Uno de los mayores cambios es en los precios, que para este año ofrecieron un boleto de 50 dólares en la Zona Flamingo para las dos sesiones de práctica del jueves.

Según un análisis de VegasInsider, casi todo sobre el evento es más barato. La F1, que es la promotora del evento, dijo mucho antes de la carrera inaugural en el famoso Strip de Las Vegas que el LVGP sería el más caro de asistir en el calendario y lo fue en el primer año. Pero el análisis encontró que el costo de asistir ha disminuido un 66% desde 2023, cuando las estancias en hoteles estaban infladas de manera desmesurada. VegasInsider encontró que los precios de alojamiento han bajado a un promedio de poco más de 700 dólares en comparación con los 2.000 de 2023.

Los horarios en que los coches están en la pista también se han ajustado, con sesiones de práctica a última hora de la tarde el jueves y viernes y la hora de inicio de la carrera adelantada dos horas a las ocho de la tarde. En el primer año, una tapa de válvula de agua en el circuito se soltó nueve minutos después de la primera práctica. Las reparaciones tomaron tanto tiempo que la acción en la pista se extendió hasta las cuatro de la mañana, pero los fanáticos ya habían sido desalojados de las suites y las gradas.