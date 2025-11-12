Tienen que conducir más y hablar menos, dice el presidente de Ferrari

Los pilotos de Ferrari tuvieron un fin de semana de pesadilla en el Gran Premio de Brasil, con los accidentes de Charles Leclerc y Lewis Hamilton por daños en sus respectivos monoplazas que les impidieron terminar la carrera. Sin embargo, a pesar de las quejas de cada uno, el presidente ejecutivo del equipo, John Elkann, les dejó un mensaje bastante directo de cara al resto de la temporada.

"En la Fórmula 1 tenemos a los mecánicos, que han hecho su trabajo, entre la 'pole' y las paradas en 'boxes'. Lo mismo ocurre con los ingenieros, con un coche que evidentemente ha mejorado. El resto no ha estado a la altura", declaró en un evento en Roma relacionado con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

"Tienen que concentrarse en conducir y hablar menos. Todavía nos quedan algunas carreras y no es imposible llegar al segundo puesto", agregó.

¿Qué ocurrió en el Gran Premio de Brasil?

El siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, sufrió dos toques con el español Carlos Sainz y el argentino Franco Colapinto; el monegasco, tuvo sus roces con el italiano Kimi Antonelli y el australiano Oscar Piastri. Sin embargo, fue Hamilton quien aprovechó para alzar la voz al terminar la carrera.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Las declaraciones de John Elkann reflejan la presión que enfrenta el equipo Ferrari en esta temporada. Con un coche que ha mostrado mejoras, la expectativa es que los pilotos se enfoquen en su rendimiento y minimicen los errores. La competencia está lejos de terminar y el equipo aún tiene la oportunidad de mejorar su posición en la clasificación.

¿Qué consecuencias dejan los accidentes en la temporada?

Los accidentes de Ferrari en el Gran Premio de Brasil no solo afectan la moral del equipo, sino que también impactan en su posición en el campeonato. Con varias carreras aún por delante, la presión aumentará para que los pilotos y el equipo logren resultados positivos.