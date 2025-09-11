Conquista Isaac del Toro ´Giro della Toscana´

El mejor ciclista de ruta mexicano de todos los tiempos sumó ayer su décimo cuarta victoria de la temporada, entre triunfos de etapa y generales, al imponerse en el Giro della Toscana, prueba de un día de 189.4 kilómetros.

Del Toro atacó, a falta de 27 kilómetros para la meta, en una carrera en la que estuvo perseguido muy de cerca por Richard Carapaz, el ecuatoriano con el que tuvo roces durante el Giro de Italia, donde el tricolor terminó segundo en la Clasificación General.

Sin embargo, el integrante del UAE Team Emirates -quien se perfila como uno de los líderes de la formación para la próxima temporada tras la salida del español Juan Ayuso a fines de 2025-, mantuvo a raya al sudamericano para llegar primero tras invertir 4 horas, 25 minutos y 38 segundos para alcanzar su quinto triunfo de la campaña en rodadas de una sola jornada y además acumular 125 puntos para el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Isaac aventajó con 15 segundos a sus más cercanos perseguidores y relegó a Carapaz al noveno puesto.

"Sabía que la subida al Monte Serra sería decisiva, así que fui a fondo para poner a prueba las piernas de los demás. Cuando vi que tenía ventaja me concentré en mi ritmo hasta la meta.

"Fue un día realmente duro, pero el equipo me mantuvo tranquilo y pude aguantar hasta el final. Ganar aquí en la Toscana, ante una afición tan apasionada, es algo muy especial", dijo el mexicano.