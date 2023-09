Jorge Mendoza, con la mira puesta en la gira South Texas PGA del golf

El atleta hispano que ha representado a México en eventos internacionales profesionales de la NHRA, IHRA, SCCA, ASA, IKF, WKA, Nascar Regional series, FIA entre otras, ahora tiene la mira puesta en el mundo del golf.

Jorge Mendoza, desde hace muchos años ha tenido el deseo de jugar golf profesional contra las leyendas de ese deporte.

Esa idea ha estado en su cabeza, pero no había estado muy convencido que lo pudiera hacer, pero el deseo siempre ha estado ahí.

Y ahora en este 2023 ha logrado tener un mejor nivel de golf que le da la confianza de poder llegar a la máxima categoría en un futuro no muy lejano y por lo pronto tiene la mira en la gira regional de la PGA en South Texas.

Jorge no sabía andar en moto de niño, ni tampoco tuvo oportunidad de practicar el karate ni el kartismo de niño, como la gran mayoría de los deportistas profesionales, que desde los 5 ya están en ello y muestran talento para lo mismo.

Con Jorge funciona totalmente al revés. Logró ser el hispano más rápido en dos ruedas a los 36 y en estos últimos 12 años ha desarrollado su sistema de salud llamado Speed Health que le ha permitido estar en mejor forma tanto física como mentalmente.

AGRADECE APOYO

Jorge agradece a See More Putters, "El Tinto" Country Club, Shary Golf Course & Speed Health y a los medios de comunicación por el apoyo.