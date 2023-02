Comienza Feliciano López gira del adiós

ACAPULCO, Guerrero

"Este va a ser mi primer torneo después de que anuncié que no jugaría más en este torneo que me siento tan bien y es especial para mí. Cuando acabó Wimbledon tuve la sensación de que había llegado el momento. Miedo siempre habrá por lo que viene después de algo que he hecho por 20 años, pero tenía claro que me quería retirar.

"Voy a extrañar muchas cosas del tenis, pero lo que más voy a extrañar va a ser competir. La adrenalina y las emociones que me ha dado el tenis yo creo que difícilmente lo encontraré en otro ámbito en la vida", expresó el español, campeón de dobles junto a Stefanos Tsitsipas en el AMT 2022.

Otros de los máximos logros de López fue cuando alcanzó la posición 12 del ranking mundial y el trofeo de Roland Garros en dobles junto a su pareja Marc López.