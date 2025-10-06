George Russell gana el GP de Singapur

McLaren fue coronado como el mejor equipo de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur en un día complicado para los tres principales contendientes al título de pilotos.

George Russell ganó la carrera de manera dominante el domingo y McLaren aseguró el campeonato de constructores de la Fórmula Uno con seis carreras por disputar.

Russell mantuvo el control saliendo desde el primer puesto de la parrilla de salida para lograr su segunda victoria del año, tanto para él como para Mercedes, quedando por delante de Max Verstappen de Red Bull, quien superó a Lando Norris y se mantuvo en el segundo lugar a pesar de tener problemas con el coche.

Verstappen pudo haber superado a los dos pilotos de McLaren, pero fue de poca ayuda para su defensa del título, ya que no logró reducir significativamente la diferencia de puntos.

Norris dijo que era "una pena" pasar gran parte de la carrera mirando la parte trasera del coche de Verstappen, mientras que el líder de la clasificación, Oscar Piastri, se mostró molesto por la colisión de Norris con él al adelantar al inicio.

Russell lo hace bien

"No sabemos realmente de dónde vino este rendimiento", admitió Russell, quien dijo que esperaba que Mercedes tuviera dificultades en el estrecho y sinuoso circuito urbano de Singapur.

Fue un hito personal para Russell, quien se estrelló en la última vuelta mientras luchaba por los lugares del podio en Singapur en 2023.

"Se siente increíble, especialmente después de lo que sucedió hace un par de años. Fue una oportunidad perdida, pero hoy lo compensamos con creces", expresó.

Norris chocó ruedas con su compañero de equipo en McLaren, Piastri, quien terminó cuarto, al adelantar al inicio. Piastri se quejó por la radio del equipo sobre la conducción de Norris.

"¿Estamos bien con que Lando simplemente me saque del camino?", preguntó el australiano.

"Tuve una pequeña corrección pero nada más que eso. Fue una buena carrera", dijo Norris después de la carrera.

Norris recortó la ventaja de Piastri en la clasificación por tercera carrera consecutiva. El australiano ahora lidera a Norris por 22 puntos, con Verstappen 41 puntos más atrás.

Piastri terminó fuera de los tres primeros en carreras consecutivas por primera vez desde el Gran Premio de Australia en marzo.







