Gana México Oro en Muay Thai en World Games de Chengdu

Laura Burgos aportó este domingo la segunda medalla de Oro para la delegación mexicana que compite en los World Games de Chengdu 2025 en una disciplina en la que el País empezó a destacar hace tiempo, precisamente con ella.

Burgos, bicampeona mundial, se proclamó campeona en Muay Thai al imponerse en una apretada Final de los 54 kilos a la polaca Martina Kierczynska por 29-28, y confirmó así el nivel que la colocan como una de las mejores exponentes del orbe. La tricolor mejoró su actuación pasada en a justa en 2022, cuando se colgó la Plata.

México suma, hasta el momento, 2 Oros y una Plata en estos Juegos que iniciaron el pasado jueves. El otro Oro fue de Andrea Becerra, en el arco compuesto, mientras que la Plata la sumó el equipo mixto de tiro con arco compuesto.

Los World Games son una competencia polideportiva en la que se reparten medallas en disciplinas que no forman parte del programa olímpico, y en total son 34 deportes, algunos de ellos que debutarán en Los Angeles 2028. Participan más de 4 mil atletas de una centena de países.



