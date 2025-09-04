Todavía me queda golf: Gaby López

Gaby López se prepara para encarar no sólo el tercio que falta de la Temporada 2025, su décima como profesional, sino también el tiempo que le reste en la LPGA, sea cual sea, porque ser mamá está dentro de sus planes.

La mejor golfista mexicana de la actualidad en la gira femenina más importante del mundo, que este año logró un cuarto lugar en el Women´s World Championship como su mejor resultado, asegura que sigue con hambre de triunfos y que continuará jugando, pero sin frustrarse por no ejecutar un golf perfecto.

"Me queda como un tercio de la campaña y rescato muchas cosas buenas: muchos Top 10, Top 5, oportunidades, cada vez sintiéndome más cómoda. Es cansado viajar, pero estoy muy motivada, con mucha hambre. Siento que tengo muy buen golf dentro de mí y cada vez me conozco un poco más. Hay una persona en mi equipo que me está ayudando a sacar otra versión de mí", comentó.

La golfista de 31 años también habló sobre sus planes personales:

"Sé que no voy a jugar golf toda mi vida. Tengo planes de formar una familia y ser mamá, pero no en el corto plazo. Sigo muy motivada, con buenos años por delante, y voy a dar lo mejor. Con el tiempo iré descubriendo cuánto más seguiré activa. Estoy sumamente motivada y hambrienta de levantar otro trofeo".

Parte de su impulso y motivación proviene de la organización del Gaby López Open, un torneo para niños y jóvenes dentro del programa JUNGLE, que busca conectar a nuevos talentos mexicanos con universidades de Estados Unidos para estudiar y desarrollar su golf. El torneo comenzó ayer con su Primera Ronda y concluirá el jueves en el Club de Golf México.



