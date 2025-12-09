Lorena Ochoa confía que México puede ganar oro en Los Ángeles 2028

El golf mexicano vive uno de los mejores momentos de su historia y en la rama femenil hay representantes en demasía para soñar con una medalla olímpica en los próximos Juegos Olímpicos.

Lorena Ochoa, la mejor golfista mexicana de la historia con 27 títulos en la LPGA, dos de ellos Majors y 158 semanas consecutivas en la cima del ranking mundial, lo tiene claro. En Los Ángeles 2028, la delegación mexicana puede regresar con una presea dorada.

"Nosotros tenemos el talento de ganar torneos internacionales, de ganar medallas de oro en las Olimpiadas, por supuesto. Si puedes ganar un torneo de la LPGA como lo ha hecho Gaby López, eso significa que podemos jugar contra las mejores del mundo, que tiene el ranking mundial para hacerlo y puede competir por una medalla de oro", declaró en la presentación de la segunda edición del México Riviera Maya Open en Mayakoba.

¿Qué declaró Lorena Ochoa sobre el golf mexicano?

Ochoa destacó los nombres de Gaby López, quien presume tres victorias en el máximo circuito; María Fassi, quien tiene dos participaciones en JJOO; y de Isabella Fierro, la joven golfista que regresará a la LPGA en la temporada 2026.

"Falta un rato para el evento, lo importante es el camino, la preparación, la mentalidad; Gaby lo tiene todo, Fassi está en una etapa donde está mucho más tranquila, está muy bien preparada; Isabella Fierro vuelve a la LPGA y eso le dará mucho fogueo, entonces ya veremos quién nos representa pero claro que podemos ganar una medalla, por supuesto", concluyó Lorena.

Detalles sobre las golfistas mexicanas en los JJOO

En Los Ángeles 2028, el prestigioso Riviera Country Club será el campo donde se lleven a cabo las competencias de golf, ya que para la siguiente edición habrá participación varonil, femenil y mixta por equipos.

Hasta ahora, Gaby López ha participado en tres justas olímpicas, siendo París 2024 su mejor participación al terminar en el lugar 29 de la clasificación. Fassi, es quien tuvo mejores resultados al terminar en el lugar 23 de Tokio 2020.