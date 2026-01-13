FOX anuncia dos nuevos talentos y equipos de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO.- FOX Latinoamérica ha dado otro golpe en la mesa para mejorar su oferta deportiva. Este martes, la empresa anunció el "fichaje" de dos talentos y la incorporación de dos equipos más para sus transmisiones.

¿Qué nuevos talentos se incorporan a FOX Latinoamérica?

A partir de este mes, FOX sumará los partidos de Tigres, actual campeón, a sus transmisiones de la Liga MX Femenil. Además, anunciaron la adquisición de los derechos de transmisión del Necaxa a partir del próximo Apertura 2026, tanto en la rama varonil como en la Femenil con las Centellas.

Detalles sobre la incorporación de Tigres y Necaxa

Con la incorporación de Necaxa, FOX incrementará su oferta en julio a un total de 10 equipos de la Liga MX y 12 equipos de la Liga MX Femenil.

Impacto de los nuevos fichajes en la programación deportiva

En relación con los talentos que incorporarán, se trata de los exjugadores Daniel "El Ruso" Brailovsky y Rafael Márquez Lugo, además del periodista Rubén Rodríguez. "La experiencia de nuestro nuevo talento, que se integra a una plantilla de más de 80 personalidades deportivas, nos ayudará a mantener una programación fresca, distintiva y dinámica", señaló Luis Rodrigo Gómez, Director de Producción y Operaciones de FOX Latinoamérica en México.