Dupla Checo-Bottas, en Cadillac

Cadillac no tendrá que elegir entre Sergio Pérez o Valtteri Bottas, los tendrá a los dos.

De acuerdo a sitios como RacingNews365 y Formula.hu. la escudería estadounidense, que ingresará el siguiente año a la F1, anunciará a finales de este mes tanto al piloto mexicano como al finlandés para dar cierre a los meses de rumores.

Pese a que se especulaba que Checo y Bottas peleaban entre ellos por un asiento en Cadillac para regresar a la Fórmula Uno, el equipo liderado por Graeme Lowdon habría optado por firmar a ambos pilotos de experiencia.

Una vez confirmada la alineación, Cadillac planea realizar sesiones de TPC (tests con monoplazas anteriores) en la segunda mitad de 2025, probablemente con un Ferrari, antes del inicio del acuerdo de la escudería italiana para suministrar motores al equipo estadounidense el próximo año.

Pérez se ha tomado un periodo de vacaciones tras su salida el año pasado de Red Bull, mientras que Bottas actualmente funge como piloto de reserva en Mercedes.

Ambos pilotos cuentan con 35 años y entre los dos suman más de 500 carreras de F1.

El finlandés presume 10 victorias en Grandes Premios, mientras que Checo registra seis.