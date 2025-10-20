F1 extiende contrato del Gran Premio de Estados Unidos hasta el 2034

La pista del centro de Texas ha sido un punto clave para la serie en Estados Unidos desde que se inauguró en 2012. La carrera se ha convertido en uno de los eventos con mayor asistencia en el calendario cada año y sus directivos afirmaron que más de 400.000 fanáticos asistieron en 2022 y 2023.

“Nos alegra que la Fórmula Uno haya encontrado un hogar en Texas y estamos agradecidos con los fanáticos, equipos y toda la comunidad de F1 que nos han apoyado constantemente y han hecho del Gran Premio de Estados Unidos una parada favorita en el calendario global”, afirmó el presidente del circuito, Bobby Epstein, en un comunicado.

La extensión se anunció solo unas horas antes de la carrera del domingo. Según los directivos del circuito, el fin de semana de la carrera de este año incluyó fanáticos de los 50 estados y otros 60 países.

El Circuito de las Américas es la única pista construida específicamente para la F1 en el país y albergó la única carrera de F1 en Estados Unidos desde 2012 hasta 2021. La serie ahora se ha expandido para incluir carreras en Miami y Las Vegas, y recientemente extendió el Gran Premio de Miami hasta 2041.

El Gran Premio de Estados Unidos también tiene un acuerdo único con el estado de Texas que permite a los funcionarios de la carrera solicitar anualmente ingresos fiscales para ayudar a pagar la tarifa de licencia de la F1 para organizar el evento. Desde 2012, el estado ha pagado más de 300 millones de dólares.

La directiva de la F1 indicó que la carrera ha generado un impacto económico de aproximadamente 7.000 millones de dólares para Austin y Texas desde que comenzó.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula uno, destacó el papel del circuito en “establecer la sólida base que ahora disfrutamos en Estados Unidos”.

“A medida que la Fórmula Uno continúa creciendo y prosperando en Estados Unidos, estamos orgullosos de extender nuestra asociación con Bobby Epstein y su destacado equipo en Austin, así como con el gobernador (Greg) Abbott, cuyo liderazgo ha sido fundamental para apoyar el desarrollo del deporte en Texas y más allá”, expresó Domenicalli.

El contrato de la carrera se firmó tres días después de que la Fórmula Uno anunciara un acuerdo de cinco años con Apple para ser el socio de transmisión de la serie en Estados Unidos a partir de la próxima temporada.



